17-Jähriger übersah Stopptafel: Drei Verletzte

An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit dem Auto eines Ehepaars. Dichter Nebel dürfte Mitschuld gewesen sein.

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OÖ. Dichter Nebel dürfte am Samstagfrüh zu einem Verkehrsunfall in Ried im Traunkreis im Bezirk Kirchdorf beigetragen haben. Ein 17-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk war auf der Pyhrn-Autobahn (A9) von Süden kommend unterwegs und verließ die Autobahn bei Ried im Traunkreis. Kurz darauf kam es zu einem Kreuzungscrash.

Der Jugendliche dürfte aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse und seiner Ortsunkundigkeit eine Stopptafel übersehen haben. In der Folge fuhr er in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug.

Ehepaar bei Zusammenstoß verletzt

Am Steuer des zweiten Autos saß eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Kirchdorf. Sie war gemeinsam mit ihrem 56-jährigen Ehemann in Richtung Ried im Traunkreis unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 17-Jährigen kam. Trotz des schweren Kreuzungscrashs ging der Unfall vergleichsweise glimpflich aus. Sowohl der Jugendliche als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden nach dem Zusammenstoß zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Kirchdorf gebracht.