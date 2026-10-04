Kartoffelernte in der Steiermark eingebrochen

Die Trockenheit hat der Kartoffelernte in der Steiermark stark zugesetzt. Trockenresistente Sorten könnten helfen, sind am Markt aber schwer durchzusetzen.

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Steiermark. Die Kartoffelbauern in der Steiermark müssen heuer mit erheblichen Ernteeinbußen kämpfen. In manchen Regionen fällt die Kartoffelernte um bis zu 70 Prozent geringer aus. Vor allem die trockenen Sommermonate, starke Sonneneinstrahlung und hohe Verdunstung haben den Pflanzen zugesetzt.

Insgesamt werden in der Steiermark auf rund 800 Hektar Kartoffeln angebaut. Laut Arno Mayer von der Landwirtschaftskammer waren die Bedingungen insbesondere in Regionen mit wenig Niederschlag schwierig. Die Folgen zeigen sich nun bei der Ernte deutlich. Bei Kartoffelindustrieware ist die Steiermark deshalb auf Lieferungen aus Niederösterreich oder aus dem Ausland angewiesen.

Schwache Ernte treibt Preise nach oben

Die deutlich geringeren Erträge wirken sich auch auf die Preise aus. Landwirt Markus Hillebrand aus Premstätten berichtet gegenüber dem ORF, dass Kartoffeln in den vergangenen Monaten teurer geworden sind. Als wesentlichen Grund dafür sieht er die schwache Ernte.

Die Landwirte stehen damit vor mehreren Herausforderungen. Neben den geringeren Erntemengen müssen sie sich auch mit der Frage beschäftigen, welche Kartoffelsorten künftig besser mit längeren Trockenperioden zurechtkommen.

Trockenresistente Sorten haben es schwer

Solche trockenresistenten Sorten gibt es bereits. Allerdings lassen sie sich laut den Landwirten auf dem Markt nur schwer etablieren. Anton Trittenbrein, Landwirt im Murtal, sieht das Problem vor allem darin, dass traditionelle Sortennamen bei den Konsumenten stark verankert sind.

Er spricht sich deshalb dafür aus, Kartoffeln künftig stärker nach ihren Eigenschaften zu vermarkten. Bezeichnungen wie "vorwiegend festkochend" oder "mehlig" könnten stärker in den Vordergrund rücken. Dadurch könnten neue Sorten leichter angenommen werden, ohne dass für die Kaufentscheidung ein bestimmter traditioneller Sortenname ausschlaggebend ist. Angesichts der schwierigen Bedingungen könnten trockenresistente Sorten für die steirischen Kartoffelbauern künftig an Bedeutung gewinnen.