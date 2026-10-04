Hunderte Dackel eroberten am Wochenende Salzburg

Erwartet hatten die Veranstalter ursprünglich nur rund 30 Hunde. Die Teilnehmer reisten sogar aus Wien und München an. Die Premiere war ein voller Erfolg.

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Salzburg. In der Stadt Salzburg hat am Wochenende die erste Salzburger Dackelparade für großes Aufsehen gesorgt. Einige hundert Dackel machten sich gemeinsam mit ihren Besitzern auf den Weg vom Unipark im Nonntal bis zum Schloss Hellbrunn. Damit übertraf die Premiere die Erwartungen der Veranstalter deutlich.

Eigentlich hatte der Salzburger Dackeltreff mit lediglich rund 30 Vierbeinern gerechnet. Tatsächlich kamen Dackelbesitzer nicht nur aus Salzburg und der näheren Umgebung. Teilnehmer reisten auch aus Oberösterreich, Wien und sogar aus München an.

Internationale Dackelparaden als Vorbild

Die Idee für eine eigene Parade in Salzburg gibt es bereits seit längerer Zeit. Organisatorin Natascha Niebauer gründete den Dackeltreff vor dreieinhalb Jahren. Schon damals sei innerhalb der Gruppe immer wieder über die beliebten Dackelparaden in anderen Städten gesprochen worden. Als Vorbilder dienten Veranstaltungen in Metropolen wie Paris, New York und London, wo solche Paraden bereits seit mehreren Jahren stattfinden. Für Niebauer haben Dackel einen besonderen Kultstatus, den sie mit jenem von Oldtimern vergleicht.

Bei Sonnenschein bis nach Hellbrunn

Für die Premiere zeigte sich auch das Wetter von seiner besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen marschierten Zwei- und Vierbeiner vom Nonntal durch die Hellbrunner Allee bis zum Schloss Hellbrunn.

Nicht nur die zahlreichen Teilnehmer sorgten für Aufmerksamkeit. Entlang der Strecke verfolgten auch viele Zuschauer die außergewöhnliche Parade. So wurde die erste Salzburger Dackelparade gleich bei ihrer Premiere zu einem deutlich größeren Ereignis als ursprünglich erwartet.