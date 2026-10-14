36-Jähriger attackiert Ex von Freundin mit Messer

Das Opfer (39) erlitt Stichwunden im Rücken und Beinbereich.

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Dramatische Szenen auf der Nußdorfer Lände in Döbling: Ein 36-jähriger Österreicher mit arabischen Wurzeln soll am Donnerstagabend gegen 23 Uhr aus Eifersucht den Ex-Partner seiner Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Der 39-Jährige war zuvor gemeinsam mit der Frau (35) aus einem Wohnhaus gekommen. Offiziell hieß es die beiden wollten etwas geschäftliches besprechen. Doch damit dürfte der neue Freund nicht einverstanden gewesen sein. Er passte die beiden auf offener Straße ab, dann dürfte der Streit eskaliert sein – mit brutalen Folgen.

Stichwunden an Rücken und Bein

Laut bisherigem Ermittlungsstand erlitt das Opfer mehrere Stichverletzungen im Rücken- und Beinbereich. Nach dem Angriff machte sich der mutmaßliche Täter zunächst aus dem Staub. Doch wenig später kehrte er zum Tatort zurück.

Dort schlugen Polizisten der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz zu und nahmen den Verdächtigen fest. Die Berufsrettung Wien versorgte den schwer verletzten Mann notfallmedizinisch.

Anschließend wurde er in den Schockraum eines Spitals gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe entdeckten die Ermittler in einem Gebüsch nahe dem Tatort.

Ermittlungen laufen weiter

Was genau zu der folgenschweren Auseinandersetzung führte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 36-Jährige wird derzeit von Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, einvernommen. Die Ermittler müssen nun den genauen Ablauf rekonstruieren und die Hintergründe der mutmaßlichen Messerattacke klären. Bis zur abschließenden Klärung gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.