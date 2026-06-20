876 Menschen an Bord: Fähre vor Korsika manövrierunfähig

Nach einem Brand im Maschinenraum ist die Fähre "Azzurra" der italienischen Reederei GNV vor der Südküste Korsikas manövrierunfähig geworden.

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Das Schiff befand sich südwestlich von Korsika, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde niemand. An Bord befanden sich nach Medienberichten 876 Menschen, darunter 673 Passagiere. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Fähre war von Porto Torres im Nordwesten Sardiniens in Richtung Genua unterwegs. Da das Schiff infolge des Vorfalls seinen Antrieb verlor, wurde es von Lastkähnen unterstützt. Spezialisten der Feuerwehr des französischen Départements Corse-du-Sud überprüften die betroffenen Bereiche und bestätigten, dass keine Gefahr eines erneuten Aufflammens bestand.

Der Vorfall fiel in die Zuständigkeit der französischen Seebehörden, die mit der Einsatzzentrale der italienischen Küstenwache in Rom zusammenarbeiteten. Nach Angaben französischer Medien wurde die Fähre Samstagfrüh zurück in den Hafen von Porto Torres geschleppt.