TV
E-Paper
Welt

Brand in Maschinenraum

876 Menschen an Bord: Fähre vor Korsika manövrierunfähig

Große weiße Fähre mit blauer GNV-Beschriftung fährt auf offenem Meer.
© GNV
Nach einem Brand im Maschinenraum ist die Fähre "Azzurra" der italienischen Reederei GNV vor der Südküste Korsikas manövrierunfähig geworden.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Schiff befand sich südwestlich von Korsika, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde niemand. An Bord befanden sich nach Medienberichten 876 Menschen, darunter 673 Passagiere. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Fähre war von Porto Torres im Nordwesten Sardiniens in Richtung Genua unterwegs. Da das Schiff infolge des Vorfalls seinen Antrieb verlor, wurde es von Lastkähnen unterstützt. Spezialisten der Feuerwehr des französischen Départements Corse-du-Sud überprüften die betroffenen Bereiche und bestätigten, dass keine Gefahr eines erneuten Aufflammens bestand.

Auch interessant

"Schlag ins Kontor": Lage spitzt sich für Putin zu

Österreich droht jetzt doppelter WM-Hammer

Kamala Harris: Kampfansage in Wien

Der Vorfall fiel in die Zuständigkeit der französischen Seebehörden, die mit der Einsatzzentrale der italienischen Küstenwache in Rom zusammenarbeiteten. Nach Angaben französischer Medien wurde die Fähre Samstagfrüh zurück in den Hafen von Porto Torres geschleppt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Schlag ins Kontor": Lage spitzt sich für Putin zu

Streit eskaliert: Polen demütigt Wolodymyr Selenskyj

876 Menschen an Bord: Fähre vor Korsika manövrierunfähig

Bringt "Friedens-Deal von Versailles" Ende des Kriegs USA – Iran?

Tausende Bienen nisten sich in Auto ein

Trump protzt mit seiner neuen Air Force One

Trumps Sondergesandter auf dem Weg in die Schweiz

In DIESEM Urlaubsland ist das Meer am saubersten

Eine Tote bei Hotel-Brand in Urlaubs-Paradies

Fürchterlicher Gestank: Traumstand riecht plötzlich nach faulen Eiern