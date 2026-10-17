Vorarlberg
91-Jähriger von Linienbus erfasst
Der Senior hatte laut Polizei die Vorarlberger Straße (L 190) an einer Stelle ohne Schutzweg überqueren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von einem 65-Jährigen gelenkten Bus. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde daraufhin zu Boden geschleudert.
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Ein Alkomattest beim Buslenker verlief negativ. Die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nicht überschritten worden war, hieß es. An dem Bus entstand im Frontbereich ein Schaden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Autohauses.
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