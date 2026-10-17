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91-Jähriger von Linienbus erfasst

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Ein 91-jähriger Fußgänger ist Samstagvormittag in Nüziders in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.
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Der Senior hatte laut Polizei die Vorarlberger Straße (L 190) an einer Stelle ohne Schutzweg überqueren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von einem 65-Jährigen gelenkten Bus. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde daraufhin zu Boden geschleudert.

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Ein Alkomattest beim Buslenker verlief negativ. Die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nicht überschritten worden war, hieß es. An dem Bus entstand im Frontbereich ein Schaden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Autohauses.

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