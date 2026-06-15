Adria-Metropole riegelt Strand mit Pollern ab

Wer heuer den Kroatien-Urlaub in Split verbringt, sieht sich mit neuen Barrieren konfrontiert. Die Stadt schützt die berühmte Riva ab sofort mit massiven Sicherheitspollern vor Autos.

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Pünktlich zum Hochsommer hat die Stadt Split ein neues System aus Sicherheitspollern am Eingang der Promenade installiert. Damit sollen unbefugte Autos und andere Fahrzeuge aus der Fußgängerzone ferngehalten werden.

© Getty Images

Die Riva, die offiziell "Obala Hrvatskog narodnog preporoda" heißt, zieht das ganze Jahr über Einheimische und Gäste an. Da sich dort im Sommer tausende Menschen für Konzerte, Sportveranstaltungen und Stadtfeste versammeln, wurde die Absperrung aus Sicherheitsgründen notwendig. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung der Stadt Split hervor.

Rettungskräfte haben freien Zugang

Das installierte System ist durchdacht: Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr können die Absperrung jederzeit öffnen. Laut Stadt verfügen alle autorisierten Einsatzkräfte über die nötigen Mechanismen, um im Notfall schnell auf das Gelände zu gelangen. Bei der Umsetzung arbeitet die Stadt eng mit der Polizeidirektion Split-Dalmatien zusammen. Physische Schutzbarrieren gehören in vielen europäischen Städten mittlerweile zum Standard. Die Gemeinde betonte: "Solche Lösungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz von Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten und tragen zur allgemeinen öffentlichen Sicherheit bei."

Schutz vor gezielten Angriffen

Hintergrund dieser permanenten Schutzmaßnahmen sind folgenschwere Fahrzeugangriffe auf belebte öffentliche Plätze in der Vergangenheit, wie etwa im Jahr 2016 in Nizza oder 2013 am Venice Beach in den USA. Touristen können die Riva weiterhin uneingeschränkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad nutzen. Wer jedoch mit dem eigenen Auto anreist oder ein Fahrzeug abstellen möchte, muss zwingend auf die ausgewiesenen Parkzonen ausweichen, da eine Durchfahrt ohne Genehmigung unmöglich ist. Auch an anderen Orten in Kroatien müssen sich Urlauber bald umstellen: Zwei Städte und eine Insel planen nach verschiedenen Eklats ebenfalls neue Verbote.