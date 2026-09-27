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Flüge umgeleitet

Ätna legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm

Viele Menschen mit Gepäck warten in einer vollen Abflughalle am Flughafen Catania.
© EPA
Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna bleibt der Flughafen Catania auf Sizilien für den gesamten Flugverkehr geschlossen.
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Alle Starts und Landungen seien für Montag bis 12.00 Uhr abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Das ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala. Der Flughafen ist seit Samstagvormittag geschlossen.

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Die Schließung des Flughafens Catania verursacht erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

Viele Flüge wurden auf die Flughäfen Palermo und Comiso umgeleitet. Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt. Auch vergangene Woche war der Flughafen Catania wegen des Ätna zwei Tage lang geschlossen worden.

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