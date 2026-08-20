Amerikas ältester Häftling mit 101 Jahren gestorben

Achtmal wartete Francis Clifford Smith auf seine Hinrichtung – achtmal wurde sie gestoppt. Nun ist der wohl älteste und am längsten inhaftierte Strafgefangene der USA mit 101 Jahren eines natürlichen Todes gestorben.

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Mehr als sieben Jahrzehnte verbrachte Smith unter der Aufsicht der Justiz im US-Bundesstaat Connecticut. Bis zuletzt beteuerte er, den Mord, für den er 1950 zum Tode verurteilt worden war, nicht begangen zu haben.

Der Fall war über Jahrzehnte von Zweifeln begleitet.

Smith wurde für den Tod des Nachtwächters Grover S. Hart verantwortlich gemacht. Der 25-Jährige soll Hart am 23. Juli 1949 bei einem Überfall auf einen Yachtclub in Greenwich erschossen haben.

Allerdings gab es Hinweise darauf, dass mehrere Täter beteiligt gewesen sein könnten. Das tödliche Projektil stammte aus einem Revolver vom Kaliber .22, während eine weitere Kugel und vier Patronenhülsen am Tatort zu einer anderen Waffe gehörten.

Ein weiterer Mann, George F. Lowden, bekannte sich damals schuldig.

Achtmal wartete er auf den Tod

Die Beweise gegen Smith beruhten vor allem auf Indizien. In einem grauen Cadillac fand die Polizei eine Tatwaffe sowie Schmuck und weitere Gegenstände aus dem Yachtclub. Smith war kurz zuvor in einem nahe gelegenen Café gesehen worden. Außerdem lag ein Hemd im Wagen, das offenbar ihm gehörte.

Insgesamt wurden acht Hinrichtungstermine angesetzt. Jedes Mal wurde die Vollstreckung verschoben oder gestoppt.

1954 wurde seine Todesstrafe schließlich in lebenslange Haft umgewandelt.

Flucht, Bewährung und Gefängnis

1967 gelang Smith die Flucht aus dem Gefängnis. Zwölf Tage später wurde er wieder gefasst.

1975 kam er auf Bewährung frei. Doch bereits rund zehn Monate später wurde er wegen Diebstahls und Waffenbesitzes erneut festgenommen und kehrte ins Gefängnis zurück.

Im Gefängnis Osborn bekam er den Spitznamen "Birdman of Osborn". Smith soll Brotstücke in seiner Kleidung versteckt haben, um damit Vögel zu füttern. Gefängnismitarbeiter sollen davon gewusst und ihn gewähren lassen haben.

Mit 101 Jahren im Schlaf gestorben

2020 kam Smith unter überwachten Auflagen in eine Pflegeeinrichtung. Dort starb er Ende Juni 2026 im Alter von 101 Jahren im Schlaf.

Damit endete ein außergewöhnliches Leben, das mehr als 75 Jahre von Haft, Todesurteilen und immer neuen Wendungen geprägt war. Smith wurde nach seinem Tod eingeäschert.