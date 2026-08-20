Beben der Stärke 7,2 erschüttert Peru

Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat Zentralperu erschüttert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zunächst gab es keine Berichte über Tote oder größere Schäden, wie das Nachrichtenportal RPP berichtete. Das Beben ereignete sich gegen 13.00 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geophysikalischen Instituts von Peru (IGP) 35 Kilometer nördlich von Coracora in der Provinz Parinacochas in 108 Kilometern Tiefe.

Erschütterungen waren unter anderem auch in Cusco, Arequipa, Junín und der Hauptstadt Lima zu spüren, wie RPP unter Berufung auf das IGP berichtete. Eine Tsunami-Gefahr für die peruanische Küste bestand nach Angaben der Direktion für Hydrographie und Navigation der peruanischen Marine zunächst nicht.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Erst kürzlich hatte ein Erdbeben der Stärke 7,4 das Nachbarland Kolumbien erschüttert und bisher mindestens 319 Todesopfer gefordert. Auch dieses Beben ereignete sich in großer Tiefe von rund 100 Kilometern.