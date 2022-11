Gladbach feiert erlösenden Sieg gegen Stuttgart

Die Erleichterung nach Schlusspfiff war zu spüren: Borussia Mönchengladbach kann doch noch gewinnen und feiert ein 3:1 gegen Stuttgart.

Mit Rückkehrer Jonas Hofmann ist Borussia Mönchengladbach der erlösende Sieg nach drei verlorenen Pflichtspielen in Serie gelungen. Am Freitagabend gewannen die "Fohlen" ohne die weiterhin fehlenden Stefan Lainer und Hannes Wolf gegen den VfB Stuttgart auch dank eines schnellen Comeback-Tores von Hofmann in der 4. Minute mit 3:1. Durch den ersten Sieg gegen Stuttgart seit knapp vier Jahren sprang Gladbach zum Auftakt der 13. Runde in Deutschland auf Tabellenplatz sieben.

Auch Torjäger Marcus Thuram (25.) traf für die Borussen, in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte der kurz zuvor für den erschöpften Hofmann eingewechselte Patrick Herrmann dann für den Schlusspunkt. Den Stuttgartern war durch Tiago Tomás (35.) nur der Anschlusstreffer vor der Pause gelungen, zu mehr reichte es aber nicht. Damit wartet der VfB weiter auf den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr.