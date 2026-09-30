Andrea Kdolsky an Krebs gestorben

Aus dem Umfeld wurde oe24 bestätigt, dass die Ex-Ministerin verstorben ist.

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Der Krebs ist wieder zurückgekehrt - die ehemalige Politikerin Andrea Kdolsky verstarb heute, am 30.9., an der Folgen der Erkrankung, wie oe24 aus ihrem Umfeld erfuhr.

Berührender Nachruf

Die frühere Politikerin und Ärztin wurde 63 Jahre alt. Philipp Ita, ihr ehemaliger Partner und Geschäftsführer des Ärzteverlages würdigte sie mit berührenden Worten: "Dr. Andrea Kdolsky war vieles: Ärztin, Politikerin, Managerin, Autorin, engagierte Kämpferin und eine Frau, die Verantwortung und auch den Diskurs nie gescheut hat. Vor allem aber war sie ein Mensch mit einem großen Herzen, eine großartige Freundin, auf die man sich immer verlassen konnte, stets hilfsbereit, niemals nachtragend."

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Offener Umgang

Andrea Kdolsky ging sehr offen mit ihrer Krebserkrankung um, zeigte sich auch ohne Haare. Eines ihrer letzten Postings zeigt sie im Kreise ihrer Freunde.

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Leben

Andrea Kdolsky wurde am 2. November 1962 in Wien geboren, si war Ärztin und Politikerin. Am 11. Jänner 2007 übernahm Kdolsky das Amt der Gesundheits- und Familienministerin im Kabinett Gusenbauer. In dieser Funktion bereitete sie eine umfassende Gesundheitsreform vor, kündigte jedoch am 21. August 2008 ihren Rückzug aus dem Ministeramt nach der Nationalratswahl an. Neben ihrer politischen Arbeit trat sie beim Life Ball als Model auf.

Zudem engagierte sie sich in Organisationen als Gründungsmitglied der katholischen Studentenverbindung Merkenstein Wien im Europäischen Kartellverband sowie als Vorstandsmitglied der Union Europäischer Föderalisten.

Nachdem sie am 17. März 2023 aus der ÖVP ausgetreten war, übernahm sie im November 2024 für die NEOS die Verhandlungen des Pakets Gesundheit und Pflege im Rahmen der damaligen Koalitionsverhandlungen. Bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2025 kandidierte sie in ihrer Wohnsitzgemeinde Purkersdorf auf dem fünften Listenplatz für die NEOS.