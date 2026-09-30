ÖVP hat neuen Job für August Wöginger

Die Volkspartei hält an "Gust" Wöginger fest.

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Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung hält die ÖVP an August Wöginger (51) fest. In der Partei erhält er jetzt einen neuen Job.

Aus der ÖVP heißt es gegenüber oe24: "August Wöginger, der einer der ausgewiesensten Sozialexperten des Landes und Sozialsprecher der ÖVP ist, übernimmt also die Koordination der Funktionärsbetreuung und bringt dabei seine langjährige Erfahrung ein. Die Anliegen vor Ort sollen unmittelbar in die Arbeit der Bundespartei einfließen."

Damit wird Wöginger den Kontakt zu Funktionären im Land pflegen und wohl auf vielen Veranstaltungen zugegen sein. Unklar ist zum Zeitpunkt, ob und welches Gehalt er dafür beziehen wird.

Wöginger schuldig gesprochen

August Wöginger war im Mai wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch verurteilt worden, zu sieben Monaten bedingter Haft und eine Geldstrafe von 43.200 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Wöginger legte bereits den ÖVP-Klubvorsitz nieder, das Nationalratsmandat behielt er. Am 5. September wurde er wieder zum Bundesobmann des ÖAAB gewählt.