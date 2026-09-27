Nahe dem britischen Stützpunkt RAF Fairford kam es zu einem Großeinsatz. Mehrere Personen wurden wegen Sprengstoffdelikten festgenommen.

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England. Am Sonntag wurde in der Ortschaft Whelford in der englischen Grafschaft Gloucestershire ein Großeinsatz ausgerufen. Die Polizei im Westen Englands teilte mit, dass in der Nähe eines häufig von US-Streitkräften genutzten Luftwaffenstützpunkts mehrere Männer wegen des Verdachts auf Sprengstoffdelikte festgenommen wurden, wie "CNN" berichtet.

Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung untersuchten mehrere Fahrzeuge. Die Bewohner der Gegend mussten ihre Häuser verlassen und wurden in ein nahegelegenes Freizeitzentrum gebracht. Nach Angaben der örtlichen Polizei und von Regierungsvertretern wird der Vorfall von der Anti-Terror-Polizei geleitet, wie britische Medien berichten. Vor Ort ist ein massives Aufgebot an Rettungskräften, während bewaffnete Polizisten das Haupttor der Militärbasis blockierten.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die britische Polizei hat eine Sperrzone eingerichtet, geht aber davon aus, dass der Vorfall eingedämmt ist. Verteidigungsminister Wes Streeting bedankte sich auf X für das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte und betonte, dass die Einsatzteams und Streitkräfte rund um die Uhr in Bereitschaft stünden.

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Der Lokalpolitiker Tristan Wilkinson rief laut "BBC" die Bevölkerung zur Ruhe auf und bat darum, Spekulationen auf ein Minimum zu beschränken, da es sich um einen ernsten Vorfall handle. Auch die Parlamentarierin Roz Savage sprach von besorgniserregenden Szenen.

Militärische Brisanz des Stützpunkts

Der Stützpunkt RAF Fairford wird häufig von den US-Streitkräften genutzt, unter anderem für B-1-Bomber des US Global Strike Command, die für weitreichende Angriffe zuständig sind. Im März erteilte die britische Regierung den USA die Erlaubnis, von dort aus Angriffe auf iranische Raketenstellungen durchzuführen, die zuvor Schiffe in der Straße von Hormuz attackiert hatten. Seit Februar dient der Standort als Basis für Operationen im Nahostkonflikt. Im Juli hatte die britische Armee nach Warnungen der iranischen Revolutionsgarden erklärt, das Land vor jeglichen Angriffen schützen zu können.

Angespannte internationale Sicherheitslage

Die US-Luftwaffe teilte mit, dass ihr Personal in höchster Alarmbereitschaft bleibe und alle nötigen Maßnahmen zum Schutz der Truppen und Familien ergreife. Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund wachsender Sorgen über "hybride Kriegsführung" in Europa, die laut Expertenberichten vom russischen Militärgeheimnisdienst GRU gesteuert wird. Darunter fallen Brandstiftungen, Cyberattacken und kürzlich entdeckte Sprengstoffdrohnen an deutschen Flughäfen. Russland argumentiert, dass die NATO durch Waffenlieferungen an die Ukraine bereits einen indirekten Krieg führe.