Zeitumstellung 2026: HIER wird die Uhr schon jetzt umgestellt

Wer an diesem Wochenende auf die Uhr schaut, könnte meinen, die nächste Zeitumstellung stehe bereits vor der Tür. Tatsächlich werden am 27. September 2026 in Teilen der Welt die Uhren umgestellt – allerdings noch nicht in Österreich.

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In Neuseeland beginnt am Sonntag die Sommerzeit. Die Uhren werden dort um eine Stunde vorgestellt. Auch die McMurdo-Station in der Antarktis, die sich bei der Zeitmessung an Neuseeland orientiert, macht den Wechsel mit. Auf der Südhalbkugel folgen weitere Regionen in den kommenden Wochen. In Australien stellen etwa Adelaide und Melbourne Anfang Oktober auf Sommerzeit um, während etwa Perth auf die Zeitumstellung verzichtet.

Österreich ist erst am 25. Oktober an der Reihe. Dann endet die Sommerzeit und die Uhren werden um 3 Uhr früh um eine Stunde zurückgestellt. Es gilt wieder die Normalzeit, also Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Smartphones, Funkuhren und viele andere digitale Geräte erledigen die Umstellung automatisch – klassische Uhren müssen dagegen von Hand zurückgestellt werden.

Weltweit ist die Zeitumstellung keineswegs Standard. Weniger als 40 Prozent der Staaten stellen ihre Uhren saisonal um. Länder wie China, Japan, Indien, Russland und die Türkei verzichten darauf.

Eigentlich sollte auch in der EU längst Schluss mit der halbjährlichen Umstellung sein: Das Europäische Parlament stimmte bereits 2019 für ihre Abschaffung. Umgesetzt wurde sie jedoch bis heute nicht.