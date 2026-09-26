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In 90 Tagen

Geheimpapier: Plant Trump jetzt Angriff auf DIESES Land?

Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend im Freien vor unscharfem, grünem Hintergrund.
© Getty Images
Die US-Reserve soll Einsatz in "90 bis 120 Tagen" prüfen.
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Die Spannungen zwischen den USA und Kuba nehmen weiter zu. Ein internes Schreiben der US-Army Reserve sorgt nun für neue Spekulationen über einen möglichen Militäreinsatz gegen den Inselstaat. Wie CBS News berichtet, prüft die Reserve, ob sie dem für die Region zuständigen US Southern Command innerhalb von 90 bis 120 Tagen zusätzliche Einheiten zur Verfügung stellen könnte.

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Gesucht werden unter anderem Militärpolizei, medizinische Einheiten, Ingenieure sowie Verbände für Logistik und Versorgung. Das Schreiben selbst erwähnt Kuba allerdings mit keinem Wort. Nach Angaben mehrerer US-Regierungsvertreter, die anonym mit CBS sprachen, stehen die Vorbereitungen dennoch im Zusammenhang mit Planungen für mögliche Aktionen gegen Kuba.

Skyline von Havanna mit bunten Gebäuden und dem markanten Capitolio im Hintergrund.
Havanna © Getty Images

Druck auf Regime

Politisch hat Trump den Druck auf Havanna zuletzt deutlich erhöht. Bei der UN-Generalversammlung erklärte er, seine Regierung strebe einen "grundlegenden Wandel" auf Kuba an und sagte voraus, die kommunistische Regierung werde "fallen".

Gleichzeitig gibt es Hinweise auf einen diplomatischen Weg. Trump sagte am Samstag, er gehe davon aus, dass die USA und Kuba eine Vereinbarung erreichen würden. "Ich glaube nicht, dass wir das Militär brauchen werden", erklärte er laut Reuters.

Damit bleibt offen, ob die militärischen Vorbereitungen lediglich der Absicherung verschiedener Szenarien dienen oder tatsächlich Teil konkreter Planungen für einen Einsatz gegen Kuba sind.

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