Bauernregel: "Beginnt der Herbst warm und fein ..."

Der Herbst ist in der bäuerlichen Überlieferung eng mit Beobachtungen von Nebel, Laub, Regen, Frost und den ersten Schneefällen verbunden.

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Über Generationen hinweg versuchten die Menschen daraus Hinweise auf die kommende Witterung abzuleiten. Besonders häufig beschäftigen sich die alten Bauernregeln mit der Frage, was ein warmer oder ungewöhnlich klarer Herbst für den folgenden Winter bedeuten könnte.

Eine bekannte allgemeine Regel lautet: "Ist der Herbst warm und fein, wird der Winter kalt und streng sein." Auch die Variante "Herbst warm und klar, bringt einen strengen Winter dar" folgt demselben Gedanken: Ein milder und freundlicher Herbst wurde traditionell mit einem härteren Winter in Verbindung gebracht.

Prognose für Winter

Auch Nebel und fallendes Laub spielen in der Wetterüberlieferung eine wichtige Rolle. So heißt es: "Viel Nebel im September über Tal und Höh’, bringt im Winter tiefen Schnee." Für den Spätherbst ist außerdem überliefert: "Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält’."

Solche Bauernregeln spiegeln jahrhundertealte Naturbeobachtungen wider. Sie gehören zum bäuerlichen Erfahrungsschatz, können eine moderne Wetterprognose aber nicht ersetzen. Gerade die unterschiedlichen regionalen Varianten zeigen, dass viele Sprüche über lange Zeit mündlich weitergegeben und verändert wurden.