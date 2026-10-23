DARUM sind die Europäer nicht eingeladen

Direkte Verhandlungen mit der Ukraine in Abu Dhabi: Dazu hat sich Kreml-Herrscher Wladimir Putin bereit erklärt. Doch während die USA teilnehmen, werden die Europäer auf später vertröstet.

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Seit mehr als vier Jahren tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Beobachter gehen von hunderttausenden Tote und Verletzten aus. ernsthafte Gespräche über eine Ende des Blutvergiessens sollen bald stattfinden.

Doch Russland sieht die Rolle der Europäer "erst in einer späteren Phase". Das erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur "Tass".

EU: "Nehmen an Gesprächen teil"

Das für Mitte November anberaumte Treffen in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) soll demnach Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA beinhalten. als Termin schwebt der 10. November im Raum, also nach den midterm-Wahlen in den USA aber noch vor dem geplanten Dreiergipfel der Weltmächte USA, China und Russland.

Peskow sagte, dass "Es ist klar, dass man die Architektur der europäischen Sicherheit nicht ohne andere Teilnehmer besprechen kann."

Die EU ließ das nicht auf sich sitzen, die Kommission erklärte gegenüber Agenturen, dass man bereits an Gesprächen teilnehme. Genannt wurden Beratungen im Miami vor zwei Wochen.