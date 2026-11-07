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DAS sind die sichersten Airlines der Welt
Das renommierte Portal "AirlineRatings".com als auch der neu herausgegebenen Risiko-Index des Hamburger Flugsicherheitsbüros "JACDEC" kommen bei Platz 1 zu demselben Ergebnis.
Die Auswertung von "JACDEC" zeigt an der absoluten Weltspitze ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten die vordersten Plätze dominieren.
Die Top 10 im aktuellen JACDEC-Risiko-Index
Berechnet nach dem prozentualen Erfüllungsgrad des Sicherheitsindexes, maximal 100 Prozent möglich. Die wichtigsten Kriterien sind internationale Sicherheitsaudits, die Anzahl von Zwischenfällen, das Flottenalter und die Qualität der Pilotenausbildung.
1. Etihad Airways (VAE) – 93,95 %
2. Emirates (VAE) – 93,86 %
3. Qatar Airways (Katar) – 93,17 %
4. Singapore Airlines (Singapur) – 91,03 %
5. KLM (Niederlande) – 90,74 %
6. Cathay Pacific Airways (Hongkong) – 90,49 %
7. IndiGo (Indien) – 89,81 %
8. EasyJet (Großbritannien) – 89,37 %
9. Hainan Airlines (China) – 89,22 %
10. Southwest Airlines (USA) – 89,19 %
So steht es um Austrian Airlines
Für den deutschsprachigen Raum: Die deutsche Lufthansa hat sich leicht verbessert und belegt mit 88,71 Prozent aktuell den Platz 12 im weltweiten Vergleich.
Die Austrian Airlines schafft bei "AirlineRaitings" den 18. Platz, bei der JACDEC Auswertung dagegen den 20. Platz.
DAS sind die unsichersten Airlines
"AirLinesRaiting" untersucht natürlich auch die Kehrseite, also Linien die im Ranking völlig abstürzen. Die unsichersten Linien der Welt sind demnach:
Pakistan International Airlines
Wings Air (Indonesien)
Air Peace (Nigeria)
US-Bangla Airlines (Bangladesch)
Precision Air (Tansania)
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