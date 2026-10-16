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Die Sport-Highlights am Samstag im TV
Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.
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LASK plant nach CL-Pleite Schützenfest im Ländle
Reaktion. Nach dem Champions-League-Debakel kehrt der LASK in den Liga-Alltag zurück. Gegen Lustenau will die Kühbauer-Elf eine Reaktion auf die Liverpool-Pleite zeigen. Im Anschluss trifft die Krisen-Austria auf die SV Ried.
Biathlon-Stars sorgen in München für Spektakel
Action. Im legendären Münchner Olympia-Stadion findet ein ganz besonderer Event statt. Beim Loop One Festival duelliert sich die Biathlon-Elite. Österrecih wird unter anderem durch Anna Gandler vertreten.
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