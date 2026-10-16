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Die Sport-Highlights am Samstag im TV

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© Getty Images/Westend61
Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.
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Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

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