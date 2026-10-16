Die Sport-Highlights am Samstag im TV

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

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Für Sport-Fans gibt es am Samstag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

Bayern darf gegen Leipzig nicht patzen

Sky, 18.30 Uhr

Die Bayern setzen auf Harry Kane. © APA/AFP/NTB/CARINA JOHANSEN

Hit. Duell der Verfolger in der deutschen Bundesliga. Im Top-Spiel empfangen die drittplatzierten Bayern die Bullen aus Leipzig, die auf Rang 5 liegen. Für beide Mannschaft zählt im Kampf um die Spitze nur ein Sieg.

LASK plant nach CL-Pleite Schützenfest im Ländle

Sky, 17 Uhr

LASK-Star Sasa Kalajdzic. © APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Reaktion. Nach dem Champions-League-Debakel kehrt der LASK in den Liga-Alltag zurück. Gegen Lustenau will die Kühbauer-Elf eine Reaktion auf die Liverpool-Pleite zeigen. Im Anschluss trifft die Krisen-Austria auf die SV Ried.

Biathlon-Stars sorgen in München für Spektakel

ORF Sport+, 15.30 Uhr

ÖSV-Hoffnung Anna Gandler. © Getty Images

Action. Im legendären Münchner Olympia-Stadion findet ein ganz besonderer Event statt. Beim Loop One Festival duelliert sich die Biathlon-Elite. Österrecih wird unter anderem durch Anna Gandler vertreten.