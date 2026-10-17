Dieser Profi bezwang die "unkletterbare" Stelle

Sechs Jahre lang versuchte der Österreicher das Unwahrscheinliche, jetzt gelang ihm der Durchbruch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die gefürchtete "Diretissima" – 1967 von Leo Schlömmer und Peter Perner erstbegangen – gilt wegen ihrer Länge, Komplexität und Steilheit als einer der ganz großen, ehrfurchtgebietenden Klassiker der Ostalpen.

Sensation gelang dem Top-Sportler

Sechs Jahre lang versuchte der Ramsauer Michael Perhab das Dachsteindach in der Südwand ohne technische Hilfsmittel frei zu erklimmen. Jetzt gelang ihm endlich die Alpen-Sensation.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die technisch extrem anspruchsvolle Dachpassage galt jahrzehntelang als frei praktisch unkletterbar und wurde in der Vergangenheit nur mithilfe technischer Kletterei (A0/Klettern an Haken) bezwungen.

Am 3. Oktober 2026 schrieb der einheimische Ramsauer Alpinist Michael Perhab Alpingeschichte: Nach sechs Jahren intensiver Vorbereitung und unzähligen Versuchen sicherte er sich die erste freie Rotpunktbegehung dieses extrem überhängenden Wandteils.

"25 bis 30 mal versucht"

Zwischen 25 und 30 Mal habe er die 42 Meter lange Passage in Angriff genommen, sagte Perhab gegenüber der "Kleinen Zeitung". Beim geglückten Durchstieg am 3. Oktober war Vater Peter mit dabei.

Perhab wälzt auch schon weitere Pläne. Was genau wollte er nicht verraten nur gegenüber der "Kleinen Zeitung" so viel: "Mich würde es belasten, wenn ich nichts zu tun habe. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich vor der eigenen Haustür meine Träume verwirklichen kann".