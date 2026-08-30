Dieser See heißt auf Google Maps jetzt "Lake America"

In den USA finden Nutzer des Online-Landkartendienstes Google Maps den kanadisch-US-amerikanischen Grenzsee "Lake Ontario" künftig unter dem Namen "Lake America".

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Grund ist die von US-Präsident Donald Trump kürzlich per Dekret veranlasste Umbenennung des Gewässers im Zuge des eskalierten Zollstreits mit dem Nachbarn Kanada. Google verwies darauf, dass sich der Schritt im offiziellen geografischen Namensregister der USA (GNIS) niederschlägt.

Da Google Maps darauf basierend aktualisiert werde, bedeute dies für Nutzer in den USA, dass der Ontariosee dort künftig als "Lake America" ausgewiesen werde. Nutzern in Kanada werde aber weiterhin der Name "Lake Ontario" angezeigt. "Und diejenigen außerhalb der USA und Kanadas werden beide Namen sehen." Weder die US-Regierung noch die kanadische Regierung äußerten sich zunächst zu dem Vorgehen.

Google Maps hatte bereits im vergangenen Jahr nach einem Dekret Trumps an dessen erstem Amtstag den Golf von Mexiko für US-Nutzer in "Gulf of America" umbenannt. Ruft man den Kartendienst in Europa auf, wird dort weiterhin "Golf von Mexiko" angezeigt, gefolgt von "Golf von Amerika" in Klammern.