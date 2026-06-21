Dieser Torwart küsst Königin Máxima

Nach dem historischen Punktgewinn gegen Ecuador feierte das Team so wild mit dem niederländischen Königspaar, dass sogar ein spontaner Kuss für Königin Máxima herhalten musste.

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Samstag feierte der WM-Neuling Curaçao den allerersten Punkt seiner WM-Geschichte beim 0:0 gegen Ecuador. Nach dem Schlusspfiff gab es in den Kabinenräumen kein Halten mehr, als plötzlich König Willem-Alexander und Königin Máxima zur Gratulation vorbeischauten.

Kuss für die Königin

Torwart Eloy Room, der mit sagenhaften 15 Paraden das Spiel seines Lebens machte und einen neuen WM-Rekord aufstellte, zeigte sich im Überschwang der Gefühle besonders mutig. Er bedachte Königin Máxima kurzerhand mit einem Küsschen. Trainer-Legende Dick Advocaat korrigierte seinen Keeper danach scherzhaft: "Nein, du hast sie geküsst!" Room reagierte schmunzelnd mit den Worten: "Hoffentlich ist meine Frau nicht hier."

Royale Party in der Kabine

Eloy Room © Icon Sportswire via Getty Images

Das niederländische Königspaar, zu dessen Staatsgebiet die Karibik-Insel Curaçao offiziell gehört, bewies absolute Fannähe. Laut Trainer Advocaat passten die Royals perfekt in die Kabine, tanzten ausgelassen mit den Profis und ließen sich die Freude nicht anmerken.

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Während in der Heimatstadt Willemstad die Straßenpartys eskalierten, schoss Rooms Instagram-Account noch in der Nacht von 90.000 auf über 746.000 Follower in die Höhe. Nun greift das Team im letzten Gruppenspiel nach dem Achtelfinale.