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Ärger mit Ehefrau?

Dieser Torwart küsst Königin Máxima

© FIFA via Getty Images
Nach dem historischen Punktgewinn gegen Ecuador feierte das Team so wild mit dem niederländischen Königspaar, dass sogar ein spontaner Kuss für Königin Máxima herhalten musste.
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Samstag feierte der WM-Neuling Curaçao den allerersten Punkt seiner WM-Geschichte beim 0:0 gegen Ecuador. Nach dem Schlusspfiff gab es in den Kabinenräumen kein Halten mehr, als plötzlich König Willem-Alexander und Königin Máxima zur Gratulation vorbeischauten.

Kuss für die Königin

Torwart Eloy Room, der mit sagenhaften 15 Paraden das Spiel seines Lebens machte und einen neuen WM-Rekord aufstellte, zeigte sich im Überschwang der Gefühle besonders mutig. Er bedachte Königin Máxima kurzerhand mit einem Küsschen. Trainer-Legende Dick Advocaat korrigierte seinen Keeper danach scherzhaft: "Nein, du hast sie geküsst!" Room reagierte schmunzelnd mit den Worten: "Hoffentlich ist meine Frau nicht hier."

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Royale Party in der Kabine

Eloy Room © Icon Sportswire via Getty Images

Das niederländische Königspaar, zu dessen Staatsgebiet die Karibik-Insel Curaçao offiziell gehört, bewies absolute Fannähe. Laut Trainer Advocaat passten die Royals perfekt in die Kabine, tanzten ausgelassen mit den Profis und ließen sich die Freude nicht anmerken.

Während in der Heimatstadt Willemstad die Straßenpartys eskalierten, schoss Rooms Instagram-Account noch in der Nacht von 90.000 auf über 746.000 Follower in die Höhe. Nun greift das Team im letzten Gruppenspiel nach dem Achtelfinale.

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