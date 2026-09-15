Drei Tote nach Streit in Touristen-Viertel

Schüsse mitten im beliebten Istanbuler Touristenviertel: In einer Einkaufspassage nahe dem Großen Basar sind am Dienstag drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person wurde verletzt.

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Die Gewalttat ereignete sich im Sofcu Han im Bezirk Fatih auf der europäischen Seite Istanbuls. In dem Viertel befinden sich zahlreiche Geschäfte und Sehenswürdigkeiten.

Nach ersten Informationen soll ein Streit zwischen einem Ladenbesitzer und einem Kunden eskaliert sein. Medienberichten zufolge ereignete sich die Auseinandersetzung in einer Wechselstube.

Zunächst war von zwei Toten und zwei Verletzten die Rede. Die Zahl der Todesopfer wurde wenig später auf drei korrigiert.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach den Schüssen rückten die Einsatzkräfte an. Die Polizei nahm laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vor Ort eine verdächtige Person fest.

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Die Nachrichtenagentur DHA veröffentlichte Bilder, die zeigen, wie eine Person auf einer Trage zu einem Rettungswagen gebracht wird. Auch ein auf X veröffentlichtes Video zeigt die Szene.

Weitere Details zu den Hintergründen der Tat sind zunächst nicht bekannt.