Fokus statt Hype

KI als Hebel für Europas verlorene Stärken

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Europas Industrie hat über Jahrzehnte Stärken aufgebaut, die sie im Wettbewerb ausgezeichnet haben: Qualität, Know-how und Fertigungskompetenz. Viele davon sind unter globalem Kostendruck verloren gegangen oder drohen verloren zu gehen. KI gibt uns die Chance, sie zurückzuholen und wieder Vorreiter zu sein. Doch das Angebot an KI-Lösungen ist riesig, und vieles ist möglich. Entscheidend ist, gut zu filtern, sich nicht zu verzetteln und nichts nur um der Technologie willen umzusetzen. Der Fokus gehört auf die Geschäfts- und Kernprozesse. Bei byeagain machen wir mit KI die Daten aus der Aufbereitung von Retouren nutzbar und heben so die Effizienz unserer bislang nicht automatisierbaren Produktion auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau. - Wolfgang Weingraber, CEO & Co-Founder, byeagain GmbH