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Hype in New York

Für DIESES Geschäft warten 500 Menschen stundenlang

Hunderte Menschen stellten sich für die Eröffnung einer neuen Aldi-Filiale an. Die Schlange zog sich über mehrere Straßenzüge.
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Mitten in New York spielte sich ein ungewöhnliches Schauspiel ab: Bereits Stunden vor der Eröffnung warteten laut Medienberichten mehr als 500 Menschen vor dem neuen Aldi-Markt an der 42. Straße nahe dem berühmten Times Square.

Insgesamt sollen 511 Kunden in der Schlange gestanden haben, um zu den ersten Besuchern der Filiale zu gehören. Für viele New Yorker ist es die erste Aldi-Filiale in Midtown Manhattan.

Darum wollten alle hinein

Ein Grund für den Ansturm waren Geschenktaschen, die an die ersten 200 Besucher verteilt wurden. Viele Kunden erklärten jedoch, dass sie vor allem wegen der günstigen Preise gekommen seien.

Ein Anwohner bezeichnete die Neueröffnung sogar als "das Beste, was dieser Gegend passiert ist".

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Aldi auf Erfolgskurs

Die deutsche Supermarktkette genießt in den USA einen ausgezeichneten Ruf. Vor allem in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten setzen viele Amerikaner auf günstige Lebensmittel und Sonderangebote.

Der riesige Andrang in New York zeigt, wie beliebt Aldi mittlerweile auch in einer der teuersten Städte der Welt ist.

Auch in Österreich ein Publikumsmagnet?

Während Aldi in den USA unter seinem bekannten Namen auftritt, kennen österreichische Kunden die Diskontkette vor allem über die Schwester-Marke Hofer. Auch hierzulande sorgen Neueröffnungen regelmäßig für großes Interesse – Schlangen wie am Times Square sind allerdings eher die Ausnahme.

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