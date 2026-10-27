Gaspreise explodieren an der Börse

Wahnsinn: Allein seit Neujahr hat sich der Preis für unseren Heiz-Rohstoff mehr als verdreifacht.

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Gestern kletterte der wichtige Gas-Preis an der Börse in Amsterdam auf fast 100 Euro pro Megawattstunde ( 97,64 Euro). Das ist der höchste Stand seit Ende 2022.

Irankrieg treibt die Preise nach oben

Wesentlicher Preistreiber ist der USA-Iran-Krieg. Eine der weltweit wichtigsten Transportrouten für flüssiges Erdgas führt durch die an den Iran angrenzende Straße von Hormus.

Zuletzt hatte der Gaspreis mehrfach mehrjährige Höchststände erreicht. Seit Beginn des Monats ging es mit der Notierung um etwa ein Drittel nach oben, seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für den Rohstoff mehr als verdreifacht. Zuletzt hatte sich Erdgas zu Beginn des Ukraine-Krieges kräftig verteuert, wobei die Notierung damals noch viel höher bis auf über 300 Euro je MWh gesprungen war.

Preissteigerungen kommen mit Verzögerung an

Die Versorgung mit Erdgas ist in der Regel über Verträge mit längeren Laufzeiten geregelt. Daher dauert es geraume Zeit, bis die hohen Weltmarktpreise auch wirklich bei den Haushalten ankommen.