Geheimer Kreml-Draht enthüllt: Nato-Zoff nach 90-Minuten-Telefonat mit Putin!

Ein überraschender diplomatischer Vorstoß aus Nordeuropa sorgt innerhalb der westlichen Allianz für erhebliche Spannungen. Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre führten am Dienstag ein eineinhalb Stunden langes Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin – was umgehend scharfe Kritik aus Dänemark nach sich zog.

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Das Gespräch zwischen den Spitzenpolitikern aus Helsinki, Oslo und Moskau war ursprünglich auf lediglich zwanzig Minuten angesetzt gewesen. Am Ende dehnte sich der direkte Austausch auf volle 90 Minuten aus. Es handelte sich um den ersten direkten Kontakt zwischen Wladimir Putin und europäischen Verbündeten der Ukraine seit einem Telefonat des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Juli 2025.

Beide Politiker verteidigten die diplomatische Kontaktaufnahme umgehend vor der internationalen Presse:

Direkte Nachbarschaft: Jonas Gahr Støre betonte, als unmittelbare Grenznachbarn Russlands müsse man in der Lage sein, Moskau klare Botschaften zu übermitteln.

Jonas Gahr Støre betonte, als unmittelbare Grenznachbarn Russlands müsse man in der Lage sein, Moskau klare Botschaften zu übermitteln. Kein US-Monopol: Es dürfe nicht sein, dass einzig Washington über einen direkten Draht in den Kreml verfüge.

Es dürfe nicht sein, dass einzig Washington über einen direkten Draht in den Kreml verfüge. Europäische Sicherheit: Alexander Stubb bezeichnete das Telefonat als offen und fundiert; der Ausgang des Krieges berühre unmittelbar die Stabilität Finnlands und des Kontinents, weshalb direkte Gespräche unausweichlich seien.

Alexander Stubb bezeichnete das Telefonat als offen und fundiert; der Ausgang des Krieges berühre unmittelbar die Stabilität Finnlands und des Kontinents, weshalb direkte Gespräche unausweichlich seien. Nationale Initiative: Støre versicherte, die Partner vorab informiert zu haben, stellte jedoch klar, nur für Norwegen und Finnland gesprochen zu haben, nicht im Namen ganz Europas.

Scharfe Kritik aus Kopenhagen an nicht abgestimmtem Alleingang

Trotz der Beteuerungen aus Oslo rief die Initiative deutliche Verstimmung bei den nordischen Bündnispartnern hervor. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen widersprach der Darstellung einer vorherigen Abstimmung öffentlich und zeigte sich "sehr skeptisch" gegenüber der Aktion.

Alexander Stubb und Jonas Gahr Støre mit Ukraine-Staatschef Wolodymyr Selenskyj © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Frederiksen betonte, es gebe keinerlei greifbare Anzeichen für einen echten russischen Friedenswillen. Statt eigenmächtiger Alleingänge brauche das Verteidigungsbündnis geschlossenen Zusammenhalt. Moskau nutzte das Telefonat derweil für die bekannten propagandistischen Positionen: Putin beharrte darauf, dass russische Sicherheitsinteressen zwingend berücksichtigt werden müssten, und warf der EU sowie der Nato erneut vor, die Kampfhandlungen durch Konfrontationspolitik künstlich zu verlängern.

Kiew dankt für Vermittlung vor dem fünften Kriegswinter

Ganz anders fällt die Reaktion in der ukrainischen Führung aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte das skandinavische Engagement ausdrücklich. Stubb und Støre hätten Putin unmissverständlich verdeutlicht, dass Russland die verheerenden Angriffe auf das ukrainische Stromnetz und die zivile Infrastruktur stoppen müsse. Angesichts des bevorstehenden fünften Kriegswinters überzieht Russland das Nachbarland aktuell mit schweren Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen.

Finnlands Staatschef Stubb profiliert sich dabei immer stärker als Schlüsselfigur für künftige Friedensformate:

Geheimtreffen in Oslo: Erst in der Vorwoche trafen Stubb und Støre in Norwegens Hauptstadt auf Wolodymyr Selenskyj sowie Donald Trumps Sondergesandten Steve Witkoff.

Erst in der Vorwoche trafen Stubb und Støre in Norwegens Hauptstadt auf Wolodymyr Selenskyj sowie Donald Trumps Sondergesandten Steve Witkoff. Trilaterale Dynamik: Nach anschließenden Kontakten zwischen Witkoff und Putin zeichnet sich ab, dass Vertreter aus den USA, Russland und der Ukraine wieder zu dritt verhandeln wollen.

Ob der skandinavische Vorstoß den Weg für tragfähige Verhandlungen ebnet oder die Risse im westlichen Lager vertieft, bleibt vorerst die zentrale Frage in den europäischen Hauptstädten.