Hackerangriff legt Meldesystem von US-Wahlbehörde lahm

Die Website der US-Wahlbehörde FEC ist offenbar Ziel eines Hackerangriffs geworden.

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Dadurch wurde das elektronische Meldesystem eine Woche vor den Kongresswahlen am 3. November gestört, wie am Dienstag aus einer E-Mail hervorging, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Bei den sogenannten Midterms entscheidet sich, ob die Republikaner von Präsident Donald Trump ihre Mehrheiten im Kongress für die nächsten zwei Jahre behalten.

Die FEC teilte mit, das System sei derzeit offline und die IT-Abteilung arbeite an der Wiederherstellung. Frühere Berichte seien jedoch weiterhin abrufbar. Eine weitere Stellungnahme lehnte die Kommission ab.

Die FEC ist nicht für die Organisation der Wahlen zuständig, weshalb der Ausfall keine Auswirkungen auf die Stimmabgabe haben dürfte. Sie überwacht vielmehr die Ausgaben von Kandidaten und politischen Komitees. Wegen der Störung können Organisationen derzeit keine kurzfristig fälligen Ausgabenberichte einreichen, die zeigen, wie viel Geld politische Gruppen für bestimmte Wahlkämpfe aufwenden.

Meldeportal seit Montagabend nicht erreichbar

Das Meldeportal ist einer FEC-Mitteilung zufolge seit Montagabend (Ortszeit) nicht erreichbar. Die US-Behörde für Cybersicherheit (CISA) und die Bundespolizei FBI äußerten sich zunächst nicht.