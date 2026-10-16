Grippe-Alarm: Rollt erste Welle schon im November an?

Die Grippeviren werden heuer früher aktiv als erwartet: In Niederösterreich stiegen die Influenza-Fälle in den letzten Tagen und Wochen spürbar an.

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Noch ist die große Grippewelle nicht da, doch die Zahlen lassen erahnen, was auf das Land Niederösterreich wohl bald zukommt. Wurden hier Anfang September noch 30 bis 40 Influenza-Fälle pro Woche registriert, waren es Anfang Oktober bereits mehr als 100. Zuletzt zählte die Österreichische Gesundheitskasse gar 119 Fälle in Niederösterreich – im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum 96.

Alarmierend: Die Grippewelle könnte heuer schon vier bis sechs Wochen früher starten! Statt rund um Weihnachten oder zu Jahresbeginn erwartet sie das Gesundheitsministerium nun Mitte bis Ende November. Gleichzeitig verzögert sich europaweit die Lieferung des Impfstoffs "Influvac Tri", Österreich hat deshalb zusätzlich 100.000 Impfdosen eines anderen Präparats bestellt.

In der vergangenen Woche waren in Niederösterreich 45.634 Menschen krankgemeldet. Die gute Nachricht: Gewöhnliche grippale Infekte gingen im Vergleich zum Vorjahr von 13.646 auf 10.183 Fälle zurück. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten sich laut Gesundheitsministerium möglichst bald impfen lassen. Bis der Impfschutz aufgebaut ist, dauert es etwa zehn bis 14 Tage.