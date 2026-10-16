Teuerung
Inflation im September bei 3,6 Prozent
Stark erhöhte Treibstoff- und Heizölpreise heizen die Teuerung in Österreich an. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August.
Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen!
Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.
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Preise im Verkehrssektor stiegen im September im Schnitt um 10 Prozent
Die Preise im Verkehrssektor stiegen im September durchschnittlich um 10 Prozent und damit stärker als im August (+7,8 Prozent).
Der wesentlichste Schub kam hier von Treibstoffen, die um mehr als ein Drittel höher als im Vorjahresmonat (+34,8 Prozent) lagen.
Gastro wurde teurer
Ins Gewicht fiel auch der Preisanstieg in der Gastronomie, der mit 4,4 Prozent aber etwas geringer als im Vormonat August ausfiel (+4,7 Prozent).
Mittagsmenüs kosten um 4,6% mehr als im Vorjahresmonat.
Lebensmittel wurden im Jahresvergleich mit plus 0,4 Prozent nur geringfügig teurer.
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