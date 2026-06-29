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In Jugendeinrichtung

Großeinsatz von Polizei: Mehrere Tote nach Schüssen

Polizei-Einsatz
© Getty Images
In Stade (Niedersachsen, Deutschland) lösten Schüsse einen Großeinsatz der Polizei aus! Ein Sprecher der Polizei bestätigt gegenüber "Bild": "Es wurde geschossen, es gibt mehrere Tote."
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Im niedersächsischen Stade hat es am Montag durch Schüsse nach ersten Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine genaue Zahl nannte ein Sprecher der Beamten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht. Dem Sprecher zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Laut Reuters soll es sich um fünf Tote handeln.

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Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Schüsse in einer Jugendeinrichtung abgefeuert worden sein. Es komme zu einer "großen polizeilichen Einsatzlage" im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden.

Weitere Angaben zu den Geschehensabläufen und mutmaßlichen Hintergründen gab es zunächst nicht.

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