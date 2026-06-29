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Direkte Festnahme

Mann (50) filmte Frauen heimlich unter den Rock

© Getty Images/Westend61
Ein Ladendetektiv hat am Sonntag im Bremer Hauptbahnhof einen Mann dabei erwischt, wie er mehrere Frauen heimlich unter den Rock filmte. Darunter auch Minderjährige.
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Der Vorfall ereignete sich in einer Drogerie im Hauptbahnhof Bremen (Deutschland). Nach Angaben der Ermittler befanden sich zwei der Betroffenen noch vor Ort, als die Polizei eintraf. Unter ihnen soll auch ein zwölfjähriges Mädchen gewesen sein.

Gegen den in Bremen wohnhaften Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet.

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Weitere Aufnahmen auf Handy entdeckt

Bei der Durchsuchung des Smartphones des Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Videosequenzen mit ähnlichen Aufnahmen von Frauen. Zudem stellten die Ermittler ein zweites Mobiltelefon sicher, auf dem sich ebenfalls entsprechende Videos befunden haben sollen.

Polizei sucht weitere Betroffene

© Getty Images

Die Bundespolizei geht davon aus, dass es weitere Opfer geben könnte. Frauen oder Reisende, die am Sonntag im Bereich des Bremer Hauptbahnhofs entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder selbst betroffen waren, werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden.

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