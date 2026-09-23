"Habs geschafft": Heinz Hoenig feiert seinen 75. Geburtstag

Heinz Hoenig feiert am Donnerstag seinen 75. Geburtstag. Für den Schauspieler ist dieser Ehrentag alles andere als selbstverständlich – vor zweieinhalb Jahren kämpfte er um sein Leben.

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Wenn Heinz Hoenig am Donnerstagmorgen die Augen öffnet, dürfte dieser Geburtstag für ihn eine ganz besondere Bedeutung haben. Der Schauspieler wird am 24. September 75 Jahre alt – ein Alter, von dem lange nicht klar war, ob er es überhaupt erreichen würde.

Im Frühjahr 2024 erkrankte Hoenig schwer an einer bakteriellen Infektion. Zeitweise lag er im künstlichen Koma, seine Speiseröhre musste entfernt werden. Insgesamt verbrachte er 143 Tage im Krankenhaus.

Heute ist er wieder zu Hause in Blankenburg bei seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (41) und den beiden Söhnen Juliano (5) und Jianni (3).

"Ich hab’s geschafft"

Im Gespräch mit BILD blickt Hoenig auf die schweren vergangenen Jahre zurück. Dass er seinen 75. Geburtstag erleben darf, empfindet er als großes Glück.

"Wenn ich ehrlich bin, gab es bekannterweise Zeiten, da wusste ich nicht einmal, ob ich den nächsten Tag erleben werde. Da ging es nur darum, überhaupt weiterzumachen. Umso schöner ist es, dass ich heute sagen kann: Ich hab’s geschafft. Ich bin 75."

Auch das Älterwerden sieht der Schauspieler heute mit anderen Augen. "Früher war Älterwerden eben Älterwerden. Heute bedeutet es für mich, dass ich noch leben darf."

Kurz vor dem Geburtstag wieder großer Schreck

Erst vor wenigen Tagen musste die Familie erneut bangen. Hoenig fühlte sich unwohl und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg gebracht.

© WireImage

Nach den Untersuchungen und einer Nacht auf der Intensivstation konnten die Ärzte Entwarnung geben. Hoenig durfte wieder nach Hause.

Den Flug nahm er dabei mit seinem typischen Humor: "Hoffentlich hält der Propeller!"

Bevor der Hubschrauber abhob, sagte er seiner Frau noch zwei Dinge: "Dass ich sie liebe und dass ich wieder nach Hause komme." Sein Versprechen hielt er.

"Ich will noch lange ihr Papa sein"

Der Schauspieler spricht heute auch offen über seine Gedanken an den Tod. "Ich habe Ehrfurcht vor dem Tod und Angst davor, zu früh gehen zu müssen", sagt Hoenig zu BILD.

Vor allem seine beiden kleinen Söhne sind für ihn ein Grund, noch viele Jahre zu bleiben. "Meine Jungs sind noch klein, ich will noch lange ihr Papa sein. Und meine Anni möchte ich auch nicht allein lassen."

Sein größter Geburtstagswunsch lässt sich deshalb nicht verpacken: "Dass ich noch lange hierbleiben darf. Ich möchte meine Jungs aufwachsen sehen und noch viele Jahre mit meiner Frau haben. Das wäre für mich das größte Geschenk."

Ein Butterbrot wäre für ihn ein Fest

Trotz aller Fortschritte gibt es für Hoenig weiterhin Dinge, die er schmerzlich vermisst. Dazu gehört etwas, das für viele selbstverständlich ist: einfach selbst zu essen.

Nach der Entfernung seiner Speiseröhre wird der Schauspieler über eine Magensonde künstlich ernährt. "Ich vermisse es, wieder selbst essen zu können. Ich brauche kein Gourmet-Essen. Mich würde ein einfaches Butterbrot schon wahnsinnig glücklich machen."

Gleichzeitig arbeitet Hoenig weiter an seiner körperlichen Verfassung. "Ich arbeite täglich an meiner Konstitution und Kondition. Ich kann heute wieder Dinge, die waren vor Monaten noch undenkbar."

Seinen 75. Geburtstag kann er nun im Kreis seiner Familie feiern – und genau das dürfte für ihn das wichtigste Geschenk sein.