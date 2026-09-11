oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Freiheitliche

Haider-Nostalgie zum Start des politischen Herbsts der FPÖ

Ein Mann im blauen Anzug sitzt auf einem gelben Sessel und schaut zur Seite.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Die Freiheitlichen planen einen heißen politischen Herbst. Doch dafür geht es erst einmal 40 Jahre zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Herbert Kickl kündigte im oe24.TV-Sommergespräch mit Isabelle Daniel und Niki Fellner nicht nur ein ORF-Volksbegehren, sondern generell einen heißen politischen Herbst an.

Auch interessant

Babler-Eklat: Maulkorb für private Medien

Bablers Chaos-ORF-Forum strauchelt in 2. Tag

Mikl-Leitner: "So stark war Gegenwind vom Bund noch nie"

Der freiheitliche Chef geht auf Tour durch alle neun Bundesländer - Wahlkampf also nach der politischen Sommerpause.

Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend in einem Garten mit Stuhl und Holztisch im Vordergrund.
Bundesparteiobmann Herbert Kickl. © APA/HANS KLAUS TECHT

Im Mittelpunkt der freiheitlichen Polit-Offensive steht freilich das ORF-Volksbegehren, mit dem die FPÖ vor allem eine Abschaffung der Haushaltsabgabe erreichen will. Bevor die Freiheitlichen allerdings in die Vollen gehen, ist noch ein politischer Wohlfühltermin angesagt: Nostalgie für die Parteiseele.

Mehrere Männer heben einen lachenden Mann auf den Schultern, festlich gekleidet, feiern zusammen.
Haider 1986 bei seiner Wahl zum Parteiobmann. © ORF

Es geht zurück zu Haider und dem Innsbrucker Parteitag vor 40 Jahren, an dem sich Haider an die Spitze der Partei katapultierte. Bei einem Symposium mit Kickl selbst arbeitet man die Geschichte des Dritten Lagers und ihres Säulenheiligen Haider auf.

Kritik kommt von der SPÖ. Babler-Vertrauter Seltenheim wirft Kickl eine "bizarre Wende" vom Haider-Kritiker zum Haider-Verehrer vor.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Köln-Profi entschuldigt sich für Corona-Attacke

Nach rund 20 Jahren: Stocker auf Polen-Besuch

Mikl-Leitner: "So stark war Gegenwind vom Bund noch nie"

Haider-Nostalgie zum Start des politischen Herbsts der FPÖ

Babler-Eklat: Maulkorb für private Medien

Bablers Chaos-ORF-Forum strauchelt in 2. Tag

Grammys 2012: Adele ist große Gewinnerin

Klöden tritt bei Tour de France an

Harter Polit-Streit um Rauchverbot entbrannt

Fans empfangen Kickl in Salzburg