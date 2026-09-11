Freiheitliche
Haider-Nostalgie zum Start des politischen Herbsts der FPÖ
Herbert Kickl kündigte im oe24.TV-Sommergespräch mit Isabelle Daniel und Niki Fellner nicht nur ein ORF-Volksbegehren, sondern generell einen heißen politischen Herbst an.
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Der freiheitliche Chef geht auf Tour durch alle neun Bundesländer - Wahlkampf also nach der politischen Sommerpause.
Im Mittelpunkt der freiheitlichen Polit-Offensive steht freilich das ORF-Volksbegehren, mit dem die FPÖ vor allem eine Abschaffung der Haushaltsabgabe erreichen will. Bevor die Freiheitlichen allerdings in die Vollen gehen, ist noch ein politischer Wohlfühltermin angesagt: Nostalgie für die Parteiseele.
Es geht zurück zu Haider und dem Innsbrucker Parteitag vor 40 Jahren, an dem sich Haider an die Spitze der Partei katapultierte. Bei einem Symposium mit Kickl selbst arbeitet man die Geschichte des Dritten Lagers und ihres Säulenheiligen Haider auf.
Kritik kommt von der SPÖ. Babler-Vertrauter Seltenheim wirft Kickl eine "bizarre Wende" vom Haider-Kritiker zum Haider-Verehrer vor.
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