Harry Kane sagt Ja zu neuem Bayern-Deal!

Der zukunftsweisende Mega-Deal steht vor dem Abschluss: Superstar Harry Kane und der FC Bayern München haben sich mündlich auf eine Vertragsverlängerung bis Juni 2029 geeinigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beim FC Bayern München sind die entscheidenden Würfel in der wichtigsten Personalfrage der Zukunft gefallen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano und Sky-Reporter Michael Bridge übereinstimmend berichten, haben sich der deutsche Rekordmeister und Torjäger Harry Kane grundsätzlich auf einen neuen Langzeitvertrag verständigt. Nachdem das bisherige Arbeitspapier des 33-jährigen Engländers bis Sommer 2027 lief, bindet sich der Superstar nun um zwei weitere Jahre bis Juni 2029 an die Münchner.

Finanzielle Einigung erzielt und Anwälte prüfen Verträge

Sowohl bei der angestrebten Vertragslaufzeit als auch bei den finanziellen Rahmenbedingungen und dem künftigen Gehalt herrscht zwischen den Verhandlungspartnern vollkommene Einigkeit. Kane hat dem ausgearbeiteten Kontrakt bereits seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Aktuell liegen die fertigen Vertragsunterlagen bei den Juristen und Anwälten beider Seiten, um noch die letzten formellen Details zu prüfen. Sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, steht der offiziellen Unterschrift und der Verkündung nichts mehr im Wege.

Bayern-Führung plant langfristig mit Ausnahmekönner

Für die Bayern-Führung um Sportvorstand Max Eberl bedeutet der Durchbruch einen enormen Planungserfolg. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße hatten in den vergangen Monaten unmissverständlich betont, dass der torgefährliche Angreifer das zentrale Fundament der sportlichen Zukunft bildet. Kane selbst stellte mehrfach klar, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen, weshalb das Bekenntnis zum FC Bayern die konsequente Folge der erfolgreichen Verhandlungen ist.