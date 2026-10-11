Heißer Saison-Auftakt: ÖSV-Star ist jetzt Unterwäsche-Model

Kurz vor dem Saisonstart der Skispringer lässt ein Mitglied des ÖSV-Adlerhorst die Hüllen fallen.

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So hat man diesen ÖSV-Adler wohl noch nie gesehen. Kurz vor Saisonstart verkündet IUMAN Intimissimi seinen neuen Ambassador aus Österreich. Die Unterwäschenmarke für Herren hat sich dabei niemand geringeren als Daniel Tschofenig ausgesucht.

Der 24-jährige Kärntner und Gesamtwelctupsieger 2025 macht nun auch abseits des Schanzentisches eine gute Figur. Für die neueste Werbekampagne schlüpft der Super-Adler in Boxershorts und T-Shirts der Marke.

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Dabei gewährt er heiße Einblicke, die seinen weiblichen Fans wohl durchaus gefallen könnten. "Abseits des Sports setzt er auf einen sportlich-modernen Stil, der hochwertig und gleichzeitig unkompliziert ist. Mit IUMAN Intimissimi präsentiert er ausgewählte Essentials, die zu diesem persönlichen Stil passen", erklärt die Modemarke in einer Aussendung, warum die Wahl auf Tschofenig gefallen ist.