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Lebenslange Haft

Höchststrafe für Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Bewaffnete Polizisten eskortieren einen Mann mit Handschellen aus einem Hubschrauber.
© APA/AFP/RONNY HARTMANN
Magdeburg-Attentäter Taleb al-Abdulmohsen ist  zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
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Das Landgericht Magdeburg hat die Höchststrafe gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt in der deutschen Stadt Magdeburg wegen des Anschlags von 2024 mit sechs Toten verhängt. Es verurteilte am Freitag den Angeklagten Taleb A. unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem ordnete das Gericht den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an - diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft.

Am 20. Dezember 2024 war der aus Saudi-Arabien stammende Taleb A. mit einem mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Mietwagen mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde über den belebten Weihnachtsmarkt gefahren. Ein Neunjähriger und fünf Frauen starben, Hunderte Menschen wurden teils schwer verletzt.

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