HOS – Home of Strength: Ex-Fußballprofis eröffnen neuen Fitness-Hotspot in Wien

Wien bekommt einen neuen Fitness-Hotspot in bester City-Lage direkt beim Hauptbahnhof. Im vierten Bezirk eröffnen die drei ehemaligen Kicker René Felix, Ihsan Poyraz und Paul Bichelhuber mit "HOS – Home of Strength" eine 300 Quadratmeter große Trainingswelt, die Reformer Pilates, Functional Fitness und HYROX kombiniert.

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Im vierten Wiener Gemeindebezirk eröffnet im Oktober ein vielseitiges Sportstudio in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Auf einer Gesamtfläche von rund 300 Quadratmetern vereint "HOS – Home of Strength" drei zentrale Trainingswelten: Reformer Pilates, HYROX sowie Movement- und Functional-Training.

Drei spezialisierte Trainingswelten auf 300 Quadratmetern

Das neue Studio in der Graf-Starhemberg-Gasse setzt auf ein klares Raumkonzept, das unterschiedliche sportliche Schwerpunkte räumlich voneinander trennt und dadurch eine gezielte Atmosphäre schafft:

Das Powerhouse: Ausgestattet mit elf hochwertigen Reformer-Geräten steht hier das Training von Tiefenmuskulatur, Körperstabilität, Beweglichkeit und Körperbewusstsein im Fokus.

Ausgestattet mit elf hochwertigen Reformer-Geräten steht hier das Training von Tiefenmuskulatur, Körperstabilität, Beweglichkeit und Körperbewusstsein im Fokus. Der Pain Room: Dieser Bereich ist vollständig auf HYROX ausgerichtet und verknüpft dynamische Laufintervalle mit funktionellen Kraftstationen. Als offizieller HYROX-Partner setzt HOS hierbei auf lizenziertes Trainerpersonal.

Dieser Bereich ist vollständig auf HYROX ausgerichtet und verknüpft dynamische Laufintervalle mit funktionellen Kraftstationen. Als offizieller HYROX-Partner setzt HOS hierbei auf lizenziertes Trainerpersonal. Das Strength Lab: Auf dem Kursplan finden sich abwechslungsreiche Einheiten wie Yoga, Mattenpilates, Boxtraining, Zirkeltraining, hochintensives Intervalltraining (HIIT) und angeleitetes Breathwork.

Auf dem Kursplan finden sich abwechslungsreiche Einheiten wie Yoga, Mattenpilates, Boxtraining, Zirkeltraining, hochintensives Intervalltraining (HIIT) und angeleitetes Breathwork. Der Private Room: Ergänzend zu den Kursbereichen steht ein separater Raum für individuelle One-on-One-Sessions und persönliches Coaching zur Verfügung.

© HOS - Home of Strength

Ehemalige Profifußballer bündeln sportliche Expertise

Hinter dem neuen Projekt stehen drei in Wien verwurzelte Sportler: René Felix, Ihsan Poyraz und Paul Bichelhuber. Die drei Gründer blicken auf Karrieren im österreichischen Profifußball zurück und standen unter anderem bei Austria Wien, Rapid Wien II, LASK Linz, SC Wiener Neustadt sowie dem SKN St. Pölten unter Vertrag. Eine gemeinsame Freundschaft von mehr als 25 Jahren bildet das Fundament für das unternehmerische Projekt.

"HOS ist mehr als ein Studio. Es ist ein Ort für Bewegung, Entwicklung und echte Stärke – ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, trainieren, lernen und gemeinsam wachsen", betonen die drei Gründer die zentrale Philosophie ihres Vorhabens.

© HOS - Home of Strength

Kleine Gruppen und flexible Buchungsoptionen

Im Mittelpunkt des Konzepts steht die intensive Betreuung der Trainierenden. Aus diesem Grund sind die Gruppenkurse bewusst auf Teilnehmerzahlen von rund 10 bis 14 Personen limitiert. Dies soll sicherstellen, dass Korrekturen und Hilfestellungen durch die Trainer jederzeit gewährleistet sind.

Das Angebot richtet sich an alle Leistungsstufen – von Neueinsteigern, die grundlegende Bewegungsmuster erlernen möchten, bis hin zu routinierten Athleten mit Wettkampfambitionen. Bei der Preis- und Zugangsgestaltung setzt das Studio auf maximale Flexibilität: Sportler können Einzeltrainings buchen, Mehrfach-Blockkarten erwerben oder längerfristige Mitgliedschaften abschließen.

© HOS - Home of Strength

Zentrale Lage im vierten Bezirk mit breiten Öffnungszeiten

Der Standort in der Graf-Starhemberg-Gasse 39/1–5 punktet durch die verkehrsgünstige Anbindung unweit des Wiener Hauptbahnhofs, wodurch das Studio sowohl für Anrainer als auch für Pendler rasch erreichbar ist.

Die Betriebszeiten decken frühe Randzeiten sowie das Wochenende ab: Werktags (Montag bis Freitag) ist das Studio von 6:45 bis 21:00 Uhr geöffnet, an Samstagen und Sonntagen öffnet HOS jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr seine Pforten. Der offizielle Startschuss für den Trainingsbetrieb fällt im Laufe des Oktobers.