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In Israel geht es um das Überleben

Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.
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Ein Kommentar von oe24-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.
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Von aller Welt sind israelische Staatsbürger nach Israel geflogen, um ihre Stimme abzugeben. Viele von ihnen haben gegen Benjamin Netanjhu votiert. Für sie geht es um die Verteidigung eines "hoch demokratischen und modernen Israels". Vielen anderen Wählern geht es vorrangig um die Sicherheit des Staates – der flächenmäßig so groß wie Niederösterreich ist.

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Der 7. Oktober 2023 – das unbeschreibliche Terror-Massaker der Hamas – hat ein kollektives Trauma in Israel ausgelöst. Gadi Eisenkot – sein Sohn wurde in Gaza getötet – verkörpert dieses Trauma. Er würde dieselbe Härte gegenüber Terroristen an den Tag legen wie Netanjahu.

18 Jahre lang war der Charismatiker Premier in dem Land. Das ist zu lang. Israel muss seine Sicherheit und seine Werte verteidigen. Egal, was einerseits Trump oder andererseits die Anti-Israel-Demonstranten in Europa skandieren.

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