oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Vorwurf

Netanjahu schlägt Alarm: "Versuchen, Wahl zu stehlen"

O
von
Ein Wahlbanner für Netanjahus Likud-Partei hängt an einem Zaun, ein Helfer steht dahinter.
© APA/AFP/JEWEL SAMAD
Während lange Schlangen entstehen, sorgt Ministerpräsident Netanjahu mit Betrugsvorwürfen für Wirbel.
OE24 auf Google bevorzugen

Netanjahu rief die Israelis am Dienstag dazu auf, "richtig" zu wählen, als er in Jerusalem seine Stimme abgab.

Auch interessant

Höchste Wahlbeteiligung der Geschichte in Israel

Lawrow kündigt Verschärfung des Ukraine-Krieges an

Top-Model wirft Trump Vergewaltigung vor

Am Tag der Parlamentswahl hat Netanjahu die arabischen Parteien scharf attackiert und ihnen einen Versuch vorgeworfen, "die Wahl zu stehlen". Drei hochrangige Vertreter der israelisch-arabischen Partei Raam seien im Süden des Landes mit Umschlägen voller Bargeld festgenommen worden, sagte Netanjahu am Dienstag. Die Wahlbehörden erklärten hingegen, dass die Personen "die Wahllokale noch nicht erreicht hatten" und in der Nähe ihrer Wohnungen aufgegriffen worden seien. Eine Untersuchung laufe. "Es gibt landesweit keine ähnlichen Vorfälle dieser Art, dies war ein Einzelfall", betonte die zentrale Wahlkommission. Während des Wahlkampfs hatte Netanjahu wiederholt israelisch-arabische Parteien attackiert und Ängste vor einem palästinensischen Staat geschürt.

"Aufstachelung und Gewalt"

Am Rande der Wahl nahm die Polizei zudem einen mit einem Messer bewaffneten Mann fest. Dieser hatte sich dem Oppositionspolitiker Jair Golan laut Angaben seiner Partei während eines Wahlkampfauftritts in bedrohlicher Absicht genähert. "Aufstachelung und Gewalt werden uns nicht einschüchtern", erklärte der linksgerichtete Politiker nach dem Vorfall in Tel Aviv. Golan, der Parteichef der linksgerichteten Ha-Demokratim (Die Demokraten) ist, machte die "Giftmaschine" von Netanjahu für den Vorfall verantwortlich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Der südlichste aktive Vulkan der Erde stößt täglich Gold aus

Netanjahu schlägt Alarm: "Versuchen, Wahl zu stehlen"

Wahl-Showdown in Israel

Trump: Umfrage-Überraschung eine Woche vor Wahl

Schon 28 Todesfälle, weil die Türen blockierten

Top-Model wirft Trump Vergewaltigung vor

Tote bei Tornado in Türkei

In Israel geht es um das Überleben

Lawrow kündigt Verschärfung des Ukraine-Krieges an

Höchste Wahlbeteiligung der Geschichte in Israel