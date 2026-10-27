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Bekannter Urlaubsort

Tote bei Tornado in der Türkei

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Beschädigte Container auf einer Baustelle, umgeben von Trümmern nach einem Sturm.
© TRT Haber
In einem bekannten Urlaubsort ist es zu einer Tragödie gekommen. Ein Tornado (Windhose) forderte jetzt sogar vier Todesopfer.
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Drama im beliebten Urlaubsparadies Antalya: In der Nacht auf Dienstag ist ein verheerender Tornado über die Küstenstadt gefegt und hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Sturm zerlegte Containersiedlung

Eine starke Windhose bildete sich und schlug mit voller Wucht auf einer Baustelle ein. Die Arbeiter schliefen noch im Wohncontainer, als der Sturm zuschlug.

Der Tornado erfasste die Wohncontainer der Männer und wirbelte sie gnadenlos umher. Ein weiterer Arbeiter konnte noch leicht verletzt aus den Trümmern gerettet werden, die vier anderen waren tot. Die Wucht des Sturms war so stark, dass sogar ein Baukran umfiel.

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Provinzgouverneur Hulusi Sahin sprach gegenüber der Presse von einem "extrem seltenen und lokal begrenzten Phänomen". Während auf der Baustelle Menschen starben, gab es im restlichen Stadtgebiet von Antalya zur selben Zeit nur ganz leichten Regen.

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