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Nach Wahl-Schlappe

Bolsonaro darf Brasilien nicht verlassen

Flavio Bolsonaro spricht bei einer Pressekonferenz, umgeben von Anhängern und Mikrofonen.
© Getty Images
Gegen den bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien unterlegenen Kandidaten Flávio Bolsonaro ist nach dessen eigener Aussage eine Ausreisesperre verhängt worden.
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Er habe eine Anordnung des Obersten Gerichtes erhalten, wonach er seine Pässe abgeben müsse und es ihm untersagt sei, das Land zu verlassen, sagte Bolsonaro am Montag in einem Video. Er kündigte zugleich an, dass er weiter die Opposition anführen und sich "nicht einschüchtern" lassen wolle.

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Der Sohn des ehemaligen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro weigerte sich zunächst, seine Niederlage bei der Stichwahl am Sonntag gegen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva anzuerkennen. Rückenwind erhielt er dabei am Montag von US-Präsident Donald Trump, der den Urnengang als "manipuliert" bezeichnete.

Der US-Präsident hatte Flávio Bolsonaro Ende Mai im Weißen Haus empfangen. Zudem hatte Trump bereits dessen Vater unterstützt, der von 2019 bis Anfang 2023 Brasiliens Präsident und später wegen eines Putschversuchs gegen Lula verurteilt worden war. Auf einer politischen Linie liegen Trump und die Bolsonaro-Familie etwa beim Kampf gegen die Drogenkriminalität oder gegen "politische Eliten".

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