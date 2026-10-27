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Weltweite Sensation

Infineon investiert mehr als eine Milliarde in Villach

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Infineon
© APA/AFP/JENS SCHLUETER
Hammer-Investition in Kärnten. Der deutsche Chip-Hersteller will bis 2034 rund 1,1 Milliarde Euro in Villach investieren. Dort wird auch eine weltweite Neuheit entstehen.
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Bis Ende 2027 entsteht in Villach eine absolute Weltpremiere: Die erste Massenfertigung für schnelle Galliumnitrid-Chips auf riesigen 300-Millimeter-Scheiben.

Staat Österreich hilft kräftig mit

Damit soll laut Angaben des Unternehmens die weltweit erste Hochvolumenfertigung für die Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) auf 300-Millimeter-Wafern entstehen.

Österreich greift dem Konzern  kräftig unter die Arme. Wie Agenturen berichten, kommt die Unterstützung mit 319 Millionen Euro. Die EU-Kommission hat die Millionen-Spritze im Rahmen des "EU Chips Act" schon durchgewunken.

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Der Produktionsstart ist für Ende 2027 vorgesehen.

Indem man in bestehende Reinraumflächen in Villach investiere, sorge man für einen "effizienten und kosteneffektiven" Ausbau der Kapazitäten. Chips auf Basis von Galliumnitrid würden "erhebliche Effizienzsteigerungen bei KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur, Elektromobilität, Robotik und Konsumentenelektronik" ermöglichen, so das Unternehmen.

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