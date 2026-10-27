Sekundenschlaf: Drei von vier Piloten knickten kurz weg

Die deutsche Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) schlägt Alarm. Zunehmende Übermüdung führt zu mehr Sekundenschlaf, ein enormes Sicherheitsrisiko in der Luft.

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Es sind Sekunden, die über das Leben entscheiden können. Eine neue, dramatische Umfrage der europäischen Cockpitvereinigung ECA unter 7.200 Piloten enthüllt jetzt das Ausmaß der Gefahr Sekundenschlaf bei Piloten.

Angst vor Folgen führt zu Schweigen

76,8 Prozent der Piloten – also mehr als drei von vieren – gaben zu, in den letzten vier Wochen am Steuer kurz weggenickt zu sein. 36,8 Prozent erklärten zudem, nicht ausreichend Ruhezeit zu erhalten, um eine zunehmende Übermüdung zu verhindern.

Knapp ein Viertel (24,2 Prozent) fliegt trotz totaler Erschöpfung einfach weiter – ohne den Vorfall zu melden. Nur 37,2 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, sich bei ermüdungsbedingter Fluguntauglichkeit tatsächlich fluguntauglich zu melden. Hier spiele die Sorge vor Bestrafungen und Vergeltungsmaßnahmen durch das Management mit, so die Studie.

VC-Vorständin Anja Granvogl appellierte daran, die Umfrage absolut ernst zu nehmen. Denn: Mit 7.200 Teilnehmern handelte es sich um eine enorme und daher ohne Zweifel repräsentative Studie.