oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Gewalt eskaliert

Krawalle und Straßenschlachten in Bilbao

O
von
Brennende Autos und Mülleimer auf einer Straße bei Nacht, Flammen schlagen hoch zwischen Bäumen.
© IMAGO/Europa Press
Hunderte teils maskierte Randalierer lieferten sich erbitterte Kämpfe mit der Polizei, zündeten Autos an und plünderten Geschäfte.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einem Protest von Studenten gegen den Auftritt eines rechtspopulistischen Influencers und Aktivisten ist es in Bilbao im Norden Spaniens zu schweren Unruhen gekommen.

Der 26 Jahre alte Influencer Quiles hat im Netz Millionen Follower. Er kandidierte 2024 bei der Europawahl auf der Liste der rechtspopulistischen Partei Se Acabó la Fiesta (SALF) ("Die Party ist vorbei") des Europaabgeordneten Alvise Pérez.

Krawalle trotz Absage des Influencers

19 Menschen seien festgenommen worden, darunter sieben Minderjährige, teilte die Polizei des Baskenlandes Agenturen mit. Ein wütender linker Mob zog randalierend durch das Viertel. Mindestens sechs Autos, ein Polizeimotorrad und unzählige Mülltonnen gingen in Flammen auf.

Auch interessant

Gas-Deal soll Putin zum Frieden bringen

Forscher ratlos: Geister-Kreatur treibt in Grenzregion Unwesen

Sekundenschlaf: Drei von vier Piloten knickten kurz weg

Auslöser war eine Demonstration selbst ernannter Antifaschisten vor der Universität Deusto. Dort sollte der umstrittene Influencer Vito Quiles am Montagabend auftreten. Er sagte die Veranstaltung jedoch kurz vorher aus Sicherheitsgründen ab. Anschließend zogen trotzdem Hunderte randalierend durch die Stadt. Insgesamt wurden 19 Personen festgenommen.

Feuerwehrleute löschen brennende Autos auf einer verrauchten Straße bei Nacht in Bilbao.
Social protest against Vito Quiles presence in Bilbao Firefighters extinguish the burning cars following a rally by various social groups under the slogan Euskal Herrian Faxismoaren Ez, on October 26, 2026, in Bilbao, Basque Country, Spain. © IMAGO/Europa Press

Der baskische Regierungschef Imanol Pradales verurteilte die Ausschreitungen als "inakzeptabel". Sein Sicherheitsminister Bingen Zupiria meinte, es entstehe der Eindruck, dass einige die gewalttätigen Aktionen in anderen Teilen Europas nachahmen wollten.

Die Proteste ereigneten sich nur zwei Tage nach den massiven Zusammenstößen in Barcelona, wo mindestens 128 Menschen festgenommen worden sind.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Maierhofer fühlt sich bei Rapid wohl

Lugner: Heiße Flirts mit mehreren Damen

Sekundenschlaf: Drei von vier Piloten knickten kurz weg

Forscher ratlos: Geister-Kreatur treibt in Grenzregion Unwesen

Gas-Deal soll Putin zum Frieden bringen

Nur noch ein Punkt fehlt uns zur EURO

Krawalle und Straßenschlachten in Bilbao

Niederländer starb beim Skifahren bei Ischgl

Bulle Okafor verpasst Hit gegen Brasilien

"Insel der Milliardäre" öffnet für normale Urlauber