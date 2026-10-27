Lawrow kündigt Verschärfung des Ukraine-Krieges an

Der Ukraine-Konflikt dürfte sich laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow weiter verschärfen. Gleichzeitig kritisiert Wolodymyr Selenskyj stockende US-Waffenlieferungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Konflikt in der Ukraine wird nach Einschätzung des russischen Außenministers Sergej Lawrow weitergehen und dürfte sich verschärfen, wie russische Medien berichten. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag. Lawrow äußerte sich zu einem Telefonat, das Präsident Wladimir Putin am selben Tag mit den führenden Politikern von Finnland und Norwegen geführt hatte. Dabei sei zum Ukraine-Konflikt nichts Neues angeboten worden, sagte er. Die europäischen Länder würden lediglich versuchen, eine Rolle bei den Verhandlungen zu bekommen.

Prognose zur weiteren Eskalation

Unterdessen verschärfen sich auch die Spannungen zwischen Kiew und den eigentlich verbündeten Vereinigten Staaten. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut heftige Kritik an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geübt, da dringend benötigte Flugabwehrraketen nicht geliefert werden. "Insbesondere warten wir seit fast einem Monat auf die Unterschrift von Herrn Hegseth bezüglich der Raketen für Patriots und Nasams", schrieb Selenskyj in den sozialen Medien. Er habe angeordnet, erneut mit der US-Seite zu sprechen.

Kritik an US-Verteidigungsminister Hegseth

Unter US-Präsident Donald Trump leisten die USA keine direkte Militärhilfe mehr an die Ukraine. Stattdessen kaufen NATO-Staaten US-Waffen für Kiew im PURL-Programm. Doch selbst diese bereits bezahlten Lieferungen stocken derzeit.