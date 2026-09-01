Inflation in Österreich im August bei 3,2 Prozent

Die Inflation in Österreich liegt laut Schnellschätzung aktuell bei 3,2 Prozent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent.

Steigende Preise bei Treibstoffen und Heizöl schoben die Inflation wieder an. Daneben bleiben Dienstleistungen ein starker Inflationstreiber.

Die seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel sorgt dagegen weiter für etwas gedämpfte Lebensmittelpreise.

Zum Vormonat Juli erhöhte sich die Inflation laut der vorläufigen Schätzung um 0,6 Prozent, so die Statistik Austria.