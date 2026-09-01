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Leicht gestiegen

Inflation in Österreich im August bei 3,2 Prozent

Verschiedene Euro-Geldscheine mit überlagerter Börsengrafik und Kurslinien.
© Getty Images
Die Inflation in Österreich liegt laut Schnellschätzung aktuell bei 3,2 Prozent.
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Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent.

Steigende Preise bei Treibstoffen und Heizöl schoben die Inflation wieder an. Daneben bleiben Dienstleistungen ein starker Inflationstreiber.

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Die seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel sorgt dagegen weiter für etwas gedämpfte Lebensmittelpreise.

Zum Vormonat Juli erhöhte sich die Inflation laut der vorläufigen Schätzung um 0,6 Prozent, so die Statistik Austria.

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