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Ist der ORF noch zu retten?

Rund um den ORF will einfach keine Ruhe einkehren. Seit Monaten diskutiert das Land über die Rolle des ORF.
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Erst der Weißmann-Skandal und dann die Marathon-Wahl des neuen ORF-Generals Clemens Pig. Stürmische Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht.

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Die Zukunft des ORF wird sich wesentlich bereits vor Amtsantritt von Pig Anfang 2027 entscheiden, denn: Im Herbst steht die große Reform, geplant von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ), an.

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