Italien verlängert Grenzkontrollen zu Spanien um weitere 15 Tage

Italien verlängert die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen zu Spanien um weitere 15 Tage.

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Innenminister Matteo Piantedosi teilte die Entscheidung am Mittwoch der EU-Kommission und seinen Amtskollegen in den anderen EU-Staaten mit, hieß es in einer Presseaussendung. Demnach bestehe weiterhin ein erhöhtes Risiko für die innere Sicherheit in Zusammenhang mit der Ceuta-Krise. Zudem könne eine Gefahr durch mögliche terroristische Infiltration nicht ausgeschlossen werden.

Italien hatte am 31. Juli die Kontrollen an der Grenze zu Spanien vorübergehend wieder eingeführt. Hintergrund waren unter anderem Befürchtungen, dass Menschen über Spanien und weitere Schengen-Staaten nach Italien gelangen könnten. Die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa bei einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit. Infolge von Italiens Aussetzung des Schengen-Abkommens hatte auch Spanien die Wiedereinführung von Kontrollen für Reisende aus Italien beschlossen.